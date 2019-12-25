В Россию не пустили более 3 тонн опасной говядины из Белоруссии

Мясо перевозили без документов, подтверждающих безопасность и происхождение продукта.

В деревне Лобок Невельского района Псковской области остановили две машины, которые перевозили опасную говядину из Республики Беларусь в Великие Луки. Об этом сообщила пресс-служба Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

В машинах лежало 3,2 тонны мяса ООО "Мясокомбинат Поставский" в четвертинах на кости. Во время ветеринарного контроля инспекторы установили, что товар перевозят без документов, подтверждающих безопасность и происхождение продукта. Кроме того, в машинах не соблюдался необходимый температурный режим – не было холодильного оборудования.

По итогам проверки было принято решение отправить мясо обратно в Беларусь. По факту случившегося возбуждены дела об административных правонарушениях.

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