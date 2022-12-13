Более 3 см снега выпало за сутки в Петербурге

Всего за неделю из города вывезли 58 тыс. кубометров снега.

В Петербурге выпало за минувшие сутки более 3 см снега. Об этом 20 февраля рассказали в пресс-службе комитета по благоустройству.

Всего за неделю из города вывезли 58 тыс. кубометров снега. На уборку улиц в понедельник вышли 889 спецмашин, 926 дворников расчищают остановки общественного транспорта и пешеходные переходы. Также 924 садовника и 260 тракторов приводят в порядок парки, бульвары и скверы.

Ранее в первой половине недели в Петербурге похолодает до -15 градусов. С приходом циклона потеплеет до 0…-5 градусов.

Фото: piter.tv

