В первой половине недели в Петербурге похолодает до -15 градусов

С приходом циклона потеплеет до 0…-5 градусов

Утром 20 февраля в центре Петербурга до -10..-12 градусов, по окраинам до -14…-16 градусов, рассказал главный синоптик города Александр Колесов.

Надо отметить эту короткую рабочую неделю, она будет морозной и больше похожа на погоду в новогодние каникулы, так как в остальное время у нас относительно тепло или вообще оттепель. Александр Колесов, синоптик

Атмосферное давление будет повышаться, но антициклон придет только в середине недели, и морозы еще усилится. Такая морозная погода сохранится до следующего циклона, который ожидается с 23 на 24 февраля.

На этой недели будет тихо, осадков ожидается очень мало, но солнце должно появляться, особенно к середине недели. В ночные часы в Петербурге ожидается понижение и до -10…-15 градусов, в окрестностях до -15….-20 градусов, днем будет около -5…-7 градусов, но это максимально и только в середине дня. С приходом циклона потеплеет до 0…-5 градусов

Так что кто замерзает, надейтесь на вторую половину недели. Александр Колесов, синоптик

Фото: Piter.tv