Более 3 млн петербуржцев прошли диспансеризацию с начала года

К концу 2024 года планируется охватить диспансеризацией 4,2 миллиона человек, включая 1,1 миллиона детей и 3,1 миллиона взрослых.

С начала 2024 года в Петербурге диспансеризацию прошли более 3 миллионов человек, сообщает пресс-служба губернатора Александра Беглова. Из них 2,3 миллиона взрослых и 770 тысяч детей.

К концу 2024 года планируется охватить диспансеризацией 4,2 миллиона человек, включая 1,1 миллиона детей и 3,1 миллиона взрослых.

Диспансеризация включает профилактический осмотр, скрининг на раннее выявление онкологических заболеваний, общий анализ крови, прием врача-терапевта и другие мероприятия.

Ранее петербуржцам рассказали, как сохранить здоровье сердца.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)