Петербуржцам рассказали, как сохранить здоровье сердца

Большую часть заболеваний сердца получится предотвратить с помощью изменения образа жизни.

Всемирный день сердца отмечали 29 сентября. По случаю в Роспотребнадзоре по Петербургу горожанам рассказали, как сохранить этот орган здоровым.

Большую часть заболеваний сердца получится предотвратить с помощью изменения образа жизни. Необходимо правильно питаться, регулярно заниматься спортом, отказаться от курения, ограничить потребление алкоголя и регулярно проходить диспансеризацию.

Полезно употреблять в пищу фрукты, овощи, цельнозерновые продукты, нежирное. А регулярные упражнения укрепляют сердце, снижают уровень холестерина и артериального давления.

Курение является ведущим фактором риска сердечных заболеваний. Отказ от курения может значительно снизить риск инфаркта и инсульта, а также улучшить общую физическую форму. Чрезмерное употребление алкоголя повышает артериальное давление и способствует сердечным заболеваниям. Умеренность – ключ к поддержанию здоровья сердца. Пресс-служба Роспотребнадзора по Петербургу

Отмечается, что в этом году на диспансеризацию попадают рожденные в 2006, 2003, 2000, 1997, 1994, 1991, 1988, 1985 годах, а также все, кто старше 40 лет.

Ранее горожанам напомнили, как защититься от бешенства.

Фото: Piter.TV