Петербуржцам рассказали, как сохранить здоровье сердца

Всемирный день сердца отмечали 29 сентября. По случаю в Роспотребнадзоре по Петербургу горожанам рассказали, как сохранить этот орган здоровым.
Большую часть заболеваний сердца получится предотвратить с помощью изменения образа жизни. Необходимо правильно питаться, регулярно заниматься спортом, отказаться от курения, ограничить потребление алкоголя и регулярно проходить диспансеризацию.
Полезно употреблять в пищу фрукты, овощи, цельнозерновые продукты, нежирное. А регулярные упражнения укрепляют сердце, снижают уровень холестерина и артериального давления.
Курение является ведущим фактором риска сердечных заболеваний. Отказ от курения может значительно снизить риск инфаркта и инсульта, а также улучшить общую физическую форму. Чрезмерное употребление алкоголя повышает артериальное давление и способствует сердечным заболеваниям. Умеренность – ключ к поддержанию здоровья сердца.
Пресс-служба Роспотребнадзора по Петербургу
Отмечается, что в этом году на диспансеризацию попадают рожденные в 2006, 2003, 2000, 1997, 1994, 1991, 1988, 1985 годах, а также все, кто старше 40 лет.
Ранее горожанам напомнили, как защититься от бешенства.
Фото: Piter.TV
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