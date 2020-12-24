Более трех тысяч бездомных животных Ленобласти отловят в этом году

Пойманных животных подвергнут процедурам идентификации, вакцинации против бешенства и стерилизации.

Во вторник, 9 февраля, начальник управления ветеринарии Ленинградской области Леонид Кротов заявил, что в 2021 году планируют отловить более 3,5 тысяч бездомных собак и котов.

По словам эксперта, количество бездомных собак в регионе колеблется от 12 до 13 тысяч особей. Специалисты смогут отловить, подвергнуть процедурам идентификации, вакцинации против бешенства и стерилизации около 3-4 тысяч безнадзорных животных. Пойманных животных будут помещать в приюты для безнадзорных животных. Отмечается, что в 47 регионе работают 15 официальных и 20 частных приютов. В них проживают около 2,5 тыс. собак и 300 кошек

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Фото: Piter.TV