Более 3,3 млн квадратных метров жилья ввели в Петербурге за 2020 год

Каждый год в Петербурге планируют вводить около трех миллионов квадратных метров жилья.

За прошедший 2020 год в Петербурге ввели 3,3 млн квадратных метров жилья, в том числе оказалось индивидуальное строительство. Об отчете сообщила пресс-служба Смольного.

Отмечается, что план, утвержденный Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства России, выполнен. Работы проводят согласно национальному проекту "Жилье и городская среда". Изначально в плане было 5,5 миллиона квадратных метров, однако позже чиновники пришли к выводу, что это слишком высокий показатель: такой план трудно выполнить. Идеальным ежегодным показателем выбрали 3,3 миллиона квадратных метров в год.

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Фото: Piter.TV