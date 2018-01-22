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Более 3,3 млн квадратных метров жилья ввели в Петербурге за 2020 год
Сегодня, 14:52
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smirenny

Более 3,3 млн квадратных метров жилья ввели в Петербурге за 2020 год

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Каждый год в Петербурге планируют вводить около трех миллионов квадратных метров жилья.

За прошедший 2020 год в Петербурге ввели 3,3 млн квадратных метров жилья, в том числе оказалось индивидуальное строительство. Об отчете сообщила пресс-служба Смольного. 

Отмечается, что план, утвержденный Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства России, выполнен. Работы проводят согласно национальному проекту "Жилье и городская среда". Изначально в плане было 5,5 миллиона квадратных метров, однако позже чиновники пришли к выводу, что это слишком высокий показатель: такой план трудно выполнить. Идеальным ежегодным показателем выбрали 3,3 миллиона квадратных метров в год. 

 

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Фото: Piter.TV

Теги: жилье в петербурге, новое жильё
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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