Более 370 тысяч экстренных вызовов приняли операторы 112 в феврале в Петербурге

В Петербурге в Службу экстренных вызовов 112 за февраль поступило более 370 тысяч вызовов, СМС и сообщений из информационной системы "ЭРА-ГЛОНАСС". Среднее количество вызовов в сутки составило около 13,2 тысячи. А 7 февраля был зафиксирован рекорд, поступило 17,5 тысячи обращений. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.
Из общего числа обращений на реагирование в скорую помощь направлено более 103 тысяч, в полицию – более 70 тысяч вызовов, в пожарно-спасательную службу – более 4,5 тысячи обращений и более 1,5 тысячи – в службу газа. Более 12 тысяч вызовов были направлены сразу нескольким экстренным оперативным службам. Остальные сообщения были информационно-справочного характера или ложные.
Все звонки в Службу 112 бесплатные и доступны даже при нулевом балансе на телефоне. Кроме русского языка, операторы принимают сообщения на английском, немецком, французском, итальянском и испанском языках.
Ранее петербургский ученый не исключил появления новых штаммов ковида.
Фото: pexels
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