Более 35 тысяч петербуржцев искупались в Крещение

Обошлось без происшествий.

Свыше 35 тысяч жителей Северной столицы искупались в крещенских водоемах. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МЧС РФ по Петербургу.

Отмечается, что с каждым годом количество желающих окунуться в Крещенские иордани в городе на Неве растёт.

Возле крещенских купелей дежурят сотрудники МЧС, врачи и волонтеры. На данный момент серьезных происшествий зарегистрировано не было.

Ранее на сайте: В Кудрово купальщикам выдавали крестики (видео).

Фото: ВКонтакте/Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России