В Кудрово купальщикам выдавали крестики (видео)

Для петербуржцев даже установили отапливаемые раздевалки.

В России 19 января отмечают Крещение. Жители петербургского Кудрово отмечают его со всеми удобствами. Для купальщиков возле проруби поставили женскую и мужскую раздевалку с отоплением.

Видео с места событий поделился наш мобильный корреспондент. На кадрах видно, как одна из купальщиц заходит в прорубь, где ее страхуют спасатели, а затем идет прямиком в теплую раздевалку. Стоит отметить, что на месте дежурили сотрудники МЧС, скорой помощи, пожарные и полиция.

Также всем желающим выдавали крестики рядом с местом купания.

Ранее на сайте: Появилось видео с крещенских купаний в Петербурге.

Видео: Piter.tv