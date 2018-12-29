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В Кудрово купальщикам выдавали крестики (видео)

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Для петербуржцев даже установили отапливаемые раздевалки.

В России 19 января отмечают Крещение. Жители петербургского Кудрово отмечают его со всеми удобствами. Для купальщиков возле проруби поставили женскую и мужскую раздевалку с отоплением.

Видео с места событий поделился наш мобильный корреспондент. На кадрах видно, как одна из купальщиц заходит в прорубь, где ее страхуют спасатели, а затем идет прямиком в теплую раздевалку. Стоит отметить, что на месте дежурили сотрудники МЧС, скорой помощи, пожарные и полиция. 

Также всем желающим выдавали крестики рядом с местом купания.

Ранее на сайте: Появилось видео с крещенских купаний в Петербурге

Видео: Piter.tv 

Теги: крещение, крещение видео, новости петербурга
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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