Более 30 тыс. петербургских школьников болеют гриппом и ОРВИ

Так, после второй учебной недели на дистанционку перешли 19 классов, закрылись 6 групп в детских садах.

В петербургских школах и детских садиках продолжает расти заболеваемость гриппом и ОРВИ. Об этом 24 января рассказали в комитете по образованию, пишет "Фонтанка".

Так, после второй учебной недели на дистанционку перешли 19 классов, закрылись 6 групп в детских садах. Накануне из-за болезни не смогли присутствовать на уроках 31 128 школьников, также остались дома 15 175 детсадовцев.

Ранее по Литейному проспекту бегала лиса. Петербуржцы полагают, что за городом животному нечего есть, поэтому оно прибежало в мегаполис.

Фото: Piter.tv

