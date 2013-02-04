Более 30 тыс. человек приняли участие в акции "Ночь музеев" в Петербурге

Около 4 тыс. жителей прогулялись по Летнему саду.

Сегодня, 22 мая, в Петербурге прошла акция "Ночь музеев". Свыше 30 тыс. горожан посетили выставки и культурно-образовательные комплексы города. Мероприятие длилось с 6 вечера до 6 утра. Об этом сообщили на канале "Санкт-Петербург".

Жители Северной столицы посетили 105 музеев, галерей, библиотек, выставочных и концертных залов. Больше всего посетителей было в Интерактивном центре истории метрополитена, Музее мостов, Пушкинском Доме, Доме Бажанова. Популярность пользовались Кунсткамера, "Вселенная воды" и Артиллерийский музей.

Более 6,5 тыс. человек побывали в Военно-морском музее, порядка 6 тыс. посетителей услышали музыкальные композиции в Академической Капелле. Около 4 тыс. жителей прогулялись по Летнему саду.

Ранее на Piter.tv: 314 произведений вернулись в Русский музей из филиала в испанской Малаге.

Фото: ВКонтакте / Ночь музеев. Санкт-Петербург (Сергей Немцов)