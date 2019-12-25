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Более 30% россиян считают ограничения из-за коронавируса чрезмерными
Сегодня, 10:26
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matveyvn

Более 30% россиян считают ограничения из-за коронавируса чрезмерными

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Проблема распространения COVID-19 волнует 78% респондентов.

Более 30% россиян считают ограничения из-за коронавируса чрезмерными. Такие данные приводятся в соцопросе, который провёл холдинг "Ромир" по заказу Фонда развития гражданского общества.

Проблема распространения COVID-19 волнует 78% респондентов. Меры предосторожности соблюдают 90% опрошенных — они носят средства защиты, чаще моют руки, соблюдают социальную дистанцию и режим самоизоляции.

Введение жёстких ограничительных мер в виде карантина или ЧП поддержало бы 65% респондентов. 24% отнеслись бы негативно к таким решениям. 58%, согласно исследованию, положительно оценивают уже введённые ограничения, 13% негативно.

Ранее мы рассказывали, что петербуржцы меньше других россиян беспокоятся о коронавирусе.

Теги: коронавирус, пандемия, режим самоизоляции, соцопрос
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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