Проблема распространения COVID-19 волнует 78% респондентов.

Более 30% россиян считают ограничения из-за коронавируса чрезмерными. Такие данные приводятся в соцопросе, который провёл холдинг "Ромир" по заказу Фонда развития гражданского общества.

Проблема распространения COVID-19 волнует 78% респондентов. Меры предосторожности соблюдают 90% опрошенных — они носят средства защиты, чаще моют руки, соблюдают социальную дистанцию и режим самоизоляции.

Введение жёстких ограничительных мер в виде карантина или ЧП поддержало бы 65% респондентов. 24% отнеслись бы негативно к таким решениям. 58%, согласно исследованию, положительно оценивают уже введённые ограничения, 13% негативно.

Ранее мы рассказывали, что петербуржцы меньше других россиян беспокоятся о коронавирусе.