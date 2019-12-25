Петербуржцы меньше других россиян беспокоятся о коронавирусе

Наибольший страх испытывают жители Дальнего Востока, Поволжья и Москвы.

Специалисты страховой компании "Росгосстрах Жизнь" и банка "Открытие" провели опрос среди россиян, чтобы оценить уровень обеспокоенности в регионах из-за коронавируса. Оказалось, что наибольший страх из-за пандемии испытывают жители Дальнего Востока, Поволжья и Москвы. Об этом пишет РБК.

Россиянам предлагали оценить степень своей обеспокоенности по шкале от нуля до десяти баллов. В целом по стране 85,5% респондентов оказались обеспокоены сложившейся ситуацией. При 14,5% опрошенных заявили, что они вообще не испытывают страха.

Кроме жителей Дальнего Востока, Поволжья и Москвы из-за COVID-19 переживают в Псковской, Оренбургской, Нижегородской и Волгоградской областях. Меньше всего из-за коронавируса обеспокоены в Петербурге, а также в Северо-Кавказском ФО и Сибирском ФО.

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