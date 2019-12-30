Петербургские предприятия учатся технологиям цифрового моделирования

В городе более 30 компаний показывают достойные результаты на мировом уровне.

Более 30 предприятий Петербурга осваивают технологии цифрового моделирования и проектирования. "Кировский" и "Средне-Невский судостроительный" заводы, "Алмаз-Антей", "Силовые машины" и другие предприятия, работающие в отраслях, в которых Петербург занимает ведущие позиции. Об этом заявил губернатор Александр Беглов в ответ на Послание Президента и тему ускорения цифровой трансформации реального сектора экономики.

Внедрение инноваций и производство высокотехнологичной продукции позволили выбиться в лидеры пяти компаниям из сферы радиоэлектроники и IT, партнерами предприятий в этом деле уже стали крупные вузы и корпорации. Для эффективного развития нового технического уклада в Петербурге разрабатываются зоны сетей 5G. Подобная уже появилась в Кронштадте, где реализуются некоторые пилотные проекты на соц.объектах.

Ранее мы писали, что завод "Светлана" модернизирует производственные площадки.

Фото: Piter.TV