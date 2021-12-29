Более 30 кораблей ЧФ вышли на учения для отработки обороны Крыма

В ЧФ РФ рассказали, какие задачи будут выполнять военнослужащие на маневрах.

Более 30 кораблей Черноморского флота вышли в море на военные учения для отработки обороны Крыма. Об этом журналистам сообщили представители пресс-службы ЧФ РФ. Во время миссии экипажи отработают защитные задачи самого полуострова, а также пунктов базирования и экономической инфраструктуры региона, морских коммуникаций от возможных внешних угроз. Руководство за операцией возложено на адмирала Игоря Осипова.

Корабли и подразделения береговых войск Черноморского флота вышли из Севастополя и Новороссийска на полигоны боевой подготовки в ходе начального этапа учения. пресс-служба ЧФ РФ

К мероприятиям на различных этапах учений подключатся корабельные подразделения береговых войск, авиация. Будут реализованы ракетные и артиллерийские стрельбы, бомбовые удары по заданным воздушным, морским и береговым мишеням. В операциях задействованы боевые корабли различных классов: фрегаты, сторожевые суда, малые ракетные, противолодочные, противоминные и десантные корабли и ракетные катера.

В Крыму прошли учения с участием ракетных комплексов "Бастион".

Фото: ЧФ России

