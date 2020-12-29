Более 302 тысяч французских яиц не пустили в Ленобласть

Документы на продукцию были заполнены с нарушениями.

В минувшую среду, 13 января, сотрудники Управления Россельхознадзора остановили в пункте пропуска "Торфяновка" на границе с Финляндией крупный груз инкубационных яиц. Как рассказали в пресс-службе ведомства, продукция оказалась нарушителем.

Порядка 302,5 тысяч яиц следовали из Франции на птицефабрику в Ленобласти, в ходе проверки специалисты выяснили, что выданный во Франции ветеринарный сертификат содержит не всю необходимую информацию, однако заверен печатями. Известно, что в документе-гаранте получения продукции от здоровой птицы на предприятии, не попавшем под какие-либо ограничения, отсутствовала запись "кроме департаментов Ланда, Вандея, Дё-Севр и Верхние Пиренеи". В Россельхознадзоре объяснили, что продукцию из упомянутых регионов Россия не принимает из-за ухудшившейся там обстановки по инфекции, вызванной вирусами птичьего гриппа.

Яйца запретили ввозить в Ленобласть, всю партию направили обратно во Францию.

Ранее диетолог назвала усугубляющие течение коронавируса продукты.

Фото: pixabay