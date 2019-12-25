Более 300 предприятий сферы услуг ушли с центральных улиц города

Точки закрылись за все время пандемии.

Во вторник, 14 июля, стало известно, что на основных торговых улицах города за все время режима коронавируса закрылось более трехсот предприятий сферы услуг.

Аналитики подсчитали, что с 1 марта по 1 июля закрылось 321 предприятие. Половина из них – бары, кафе, бистро, рестораны. Также закрылись женские и обувные магазины, алкомаркеты, кондитерские, магазины игрушек и продовольственные магазины. Помимо этого не пережили карантин парикмахерские, турагенства, гостиницы, тату-салонов, барбершопы и фитнес-клубы.

Однако некоторые бизнесмены рискнули открыть бизнес: все так же появились гостиницы, общепит, магазины женской одежды и обуви, парикмахерские и продовольственные магазины.

Ранее мы писали, что администрация одобрила 500 заявок от желающих открыть летние кафе.

Фото: Piter.TV