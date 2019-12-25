Более 300 предприятий сферы услуг ушли с центральных улиц города

Во вторник, 14 июля, стало известно, что на основных торговых улицах города за все время режима коронавируса закрылось более трехсот предприятий сферы услуг.
Аналитики подсчитали, что с 1 марта по 1 июля закрылось 321 предприятие. Половина из них – бары, кафе, бистро, рестораны. Также закрылись женские и обувные магазины, алкомаркеты, кондитерские, магазины игрушек и продовольственные магазины. Помимо этого не пережили карантин парикмахерские, турагенства, гостиницы, тату-салонов, барбершопы и фитнес-клубы.
Однако некоторые бизнесмены рискнули открыть бизнес: все так же появились гостиницы, общепит, магазины женской одежды и обуви, парикмахерские и продовольственные магазины.
Ранее мы писали, что администрация одобрила 500 заявок от желающих открыть летние кафе.
Фото: Piter.TV
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