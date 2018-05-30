Администрация одобрила 500 заявок от желающих открыть летние кафе

Летние террасы продолжают открываться.

Петербургские летние террасы продолжают открываться, однако разрешение дают не всем, несмотря на упрощенную подачу документов.

На сегодняшний момент открылось 500 точек из 1200 желающих. Заместитель председателя Комитета имущественных отношений Александр Герман рассказал, почему 700 предпринимателям не дали разрешение. Отказ получают те, кто заполнил форму неправильно, а также те, кто хочет открыть террасу не на государственной земле, а на частной. То есть поступают заявки на открытие той террасы, которая располагается на участке, находящемся в аренде у другого лица.

Ранее мы писали, что петербургские рестораны ввели депозит за места на террасах.

Фото: Piter.TV