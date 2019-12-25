Петербургские рестораны ввели депозит за места на террасах

В некоторых заведениях ввели лимит по времени.

В Петербурге с 29 июня разрешили работу летних кафе. По всем городу то тут, то там начинают открываться веранды и террасы. По данным "Бумаги", некоторые заведения начали брать депозит за бронирование столика на свежем воздухе.

В ресторане "Счастье" компании из пяти человек придётся заплатить 7,5 тысячи рублей. В ресторане "География" на Рубинштейна каждому гостю нужно заплатить 2 тысячи рублей. Однако в этом заведении не обязательно вносить сумму заранее, но "на это деньги нужно посидеть". Если в компании меньше четырех человек, они смогут находиться на веранде максимум 2 часа.

Петербуржцы писали в соцсетях, что плату за столики ввели и в холдинге GINZA project. Однако эта информация не подтвердилась.

Более 200 летних кафе получили разрешения на работу по упрощённой схеме.

Фото: Piter.TV