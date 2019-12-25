Более 200 летних кафе получили разрешения на работу по упрощённой схеме

Всего с 25 июня в КИО поступило более 900 заявлений.

Комитет имущественных отношений Петербурга сводит к минимуму сроки рассмотрения заявлений рестораторов для размещения выносных столиков у заведений общественного питания. Уже рассмотрено более 400 заявок, первые разрешения выданы в 5-дневный срок. Право легально размещать "летние кафе" уже получили порядка 230 заведений. Об этом сообщила пресс-служба КИО.

Предпринимателям напоминают о самых частых ошибках в документах. Частые ошибки – отсутствие QR-кода от СПб ГБУ "Центр развития и поддержки предпринимательства", неподписанная доверенность или заявление.

В выдаче разрешения может быть отказано, если место для размещения "летнего кафе" находится в частной собственности либо передано в аренду третьим лицам. Основанием для отказа может быть также то, что участок включён в схему размещения нестационарных торговых объектов.

Всего с 25 июня в КИО поступило более 900 заявлений. Из-за пандемии коронавируса рестораторам упростили порядок подачи заявлений на размещение летней веранды. Порядок предусматривает возможность установки выносных столиков без оформления договора на размещение НТО — в качестве элементов благоустройства — уличной мебели. Разрешение на использование городского земельного участка выдаётся бесплатно.

Власти Петербурга назвали условия открытия закрытых заведений.

Фото: Piter.TV