В Петербурге от мусора очистят около 300 водоёмов

Работы будут проводится от 1 до 9 раз в месяц в зависимости от значимости водного объекта.

В пятницу. 17 апреля, стало известно о том, что более 300 петербургских водоемов очистят от мусора. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности.

Отмечается, что работы будут проводить до 9 раз в месяц. В ведомстве подчеркнули, что чистота уборки будет зависеть от значимости водного объекта.

Известно, что соответствующую уборку будут проводить с помощью плавсредств.

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Фото:pixabay