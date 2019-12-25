В Петербурге от мусора очистят около 300 водоёмов

В пятницу. 17 апреля, стало известно о том, что более 300 петербургских водоемов очистят от мусора. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности.
Отмечается, что работы будут проводить до 9 раз в месяц. В ведомстве подчеркнули, что чистота уборки будет зависеть от значимости водного объекта.
Известно, что соответствующую уборку будут проводить с помощью плавсредств.
Ранее мы сообщали о том, что нахимовцы могли заразиться коронавирусом от преподавателя.
Фото:pixabay
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