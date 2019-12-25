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Более 300 магазинов и заведений общепита закрылись в центре Петербурга
Сегодня, 13:32
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IRINA_CHALKINA

Более 300 магазинов и заведений общепита закрылись в центре Петербурга

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В этом году на Невском проспекте зафиксировано на 14% больше закрытий.

В Северной столице закрылись более 300 магазинов и заведений общепита. Об этом сообщает издание "Известия" со ссылкой на международную консалтинговую компанию JLL.

Так, в центре Петербурга остались 32% кафе и ресторанов, а также прочий общепит. Также 16% магазинов одежды и аксессуаров. Компаний, которые предоставляют различные услуги 9%.

Отмечается, что только на Невском проспекте зафиксировали на 14% больше закрытий, чем в прошлом году. 

Ранее мы сообщали о том, что большинство предприятий общепита Петербурга исправили замечания после рейдов.

Фото: pixabay

Теги: магазины, рестораны
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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