Более 300 магазинов и заведений общепита закрылись в центре Петербурга

В этом году на Невском проспекте зафиксировано на 14% больше закрытий.

В Северной столице закрылись более 300 магазинов и заведений общепита. Об этом сообщает издание "Известия" со ссылкой на международную консалтинговую компанию JLL.

Так, в центре Петербурга остались 32% кафе и ресторанов, а также прочий общепит. Также 16% магазинов одежды и аксессуаров. Компаний, которые предоставляют различные услуги 9%.

Отмечается, что только на Невском проспекте зафиксировали на 14% больше закрытий, чем в прошлом году.

Ранее мы сообщали о том, что большинство предприятий общепита Петербурга исправили замечания после рейдов.

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