Большинство предприятий общепита Петербурга исправили замечания после рейдов

По итогам проверки возбуждены два уголовных дела.

В Петербурге после рейдов по общепиту большинство предприятий исправили замечания. Об этом сообщил глава администрации Центрального района Максим Мейксин.

При этом по итогам проверки возбуждены два уголовных дела.

Два уголовных дела возбуждёны по улице Рубинштейна, у правоохранительных органов и администрации очень серьёзный настрой Максим Мейксин.

Напомним, что в Северной столице бары и рестораны сейчас могут работать только до 23 часов. А в новогодние праздники заведения общепита вообще должны закрыться.

Ранее мы сообщали о том, что рестораторы и отельеры Петербурга пожаловались Путину на Беглова. По мнению рестораторов и отельеров, городская администрация ввела новые ограничения, но не проанализировала ситуацию надлежащим образом.

Фото: пресс-служба ККИ