Петербург украсят 2,6 тысячи элементов ко Дню Ленинградской победы

Среди них флаги, флажные и тросовые композиции, детские рисунки.

Петербург начали украшать ко Дню Ленинградской Победы, 27 января. Как рассказал телеканал "Санкт-Петербург", над Невским проспектом уже появились тросовые растяжки с силуэтом города и надписью "900 дней и ночей". Всего Петербург украсят 2,6 тысяч элементов: флагами, флажными и тросовыми композициями. Часть новогодних украшений к этому времени уже снимут, хотя полный демонтаж планируется завершить к середине февраля.

По словам главы СПб ГКУ "Городской центр рекламы и праздничного оформления" Андрея Чистякова, в 2021 году в городе реализуется программа, которая уже была в Петербурге два года назад, к 75-й годовщине освобождения Ленинграда от блокады. Программа включает в себя свыше 45 адресов, среди которых значатся Невский, Московский, Лиговский, Суворовский проспекты, центральные набережные, площадь Победы и Пискаревский мемориал.

Отмечается, что к созданию украшений для памятного дня привлекли учеников художественных школ: дети нарисуют рисунки на тему блокады Ленинграда, которые потом появятся на улицах и в метро.

Также в Петербурге открылась выставка, посвященная блокадному Ленинграду.

Фото: телеканал "Санкт-Петербург"