Более 2,5 тыс. жизней спас петербургский отряд "ЛизаАлерт" за год

Представители отряда выразили благодарность тем, кто помогал в поисках пропавших людей, делился баллами для покупки бензина, печатал ориентировки и звонил на горячую линию с важными свидетельствами.

За прошедший год в Петербурге волонтеры отряда "ЛизаАлерт" нашли живыми 2 589 человек, еще 216 человек погибли. Всего на заявки они выезжали 3423 раза. Итоги подвели в официальной группе отряда в социальной сети "Вконтакте".

Количество заявок зависит от месяца - в феврале их было 188, в августе же волонтеры получили 487 сообщений. Более полутора тысяч поисков были проведены с пометкой "срочно". Этот маркер означает, что нужно искать ребенка, пожилого человека или того, кто заблудился в лесу. Массовые выезды с развертыванием штаба осуществлялись 194 раза.

Как рассказали волонтеры, в период пандемии они стали минимизировать количество выездов, при этом не потеряли в эффективности. Представители отряда выразили благодарность тем, кто помогал в поисках пропавших людей, делился баллами для покупки бензина, печатал ориентировки и звонил на горячую линию с важными свидетельствами.

Ранее спасатели вывели из леса четырех человек, заблудившихся рядом с Лосево. Группу людей передали медикам.

Фото: Вконтакте / Поисковый отряд "ЛизаАлерт" Питер