Более 2,5 тыс. жителей Шебекинского округа находятся в пунктах временного размещения

Вячеслав Гладков рассказал об обстановке в регионе на утро 2 июня.

Более 2,5 тысяч жителей Шебекинского округа, эвакуированных из-за обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины из собственных домов, в настоящее время находятся в пунктах временного размещения в Белгородской области. Такое заявление через Telegram-канал распространил губернатор региона Вячеслав Гладков. Он напомнил, что первые 200 человек будут отправлены в Яковлевский округ.

Конечно, условия достаточно непростые. Это огромные спортивные объекты, где находятся сотни кроватей, где спят и взрослые, и маленькие, и пожилые, и молодые. Конечно, сейчас будем заниматься, искать возможность, пути их размещения в более комфортных местах проживания. Вячеслав Гладков, глава Белгородской области

Чиновник пояснил, что в настоящее время жителей Шебекина и приграничных сел интересуют вопросы об оплате коммунальных услуг и ипотек, о сохранности оставленного имущества, поэтому задачей для местных властей является помощь каждому нуждающемуся. Вячеслав Гладков назвал эту цель непростой, но работа над ее реализацией ведется на протяжении года. Глава региона полагает, что у его коллег получится оперативно организовать мероприятия решению конкретных проблем, которые есть у семей. Он напомнил, что дополнительно продолжается отправка жителей Шебекинского округа в другие регионы страны. В частности, днем 2 июня около сотни граждан отправятся на территорию Липецкой области по официальному приглашению ее губернатора - Игоря Артамонова.

Число пострадавших после обстрела Шебекино возросло до восьми человек.

Фото и видео: Вконтакте / Вячеслав Гладков