В 2021 году в Петербурге отремонтируют около 300 километров теплосетей

В прошлом году в городе модернизировали 250 км сетей.

В 2021 году в Петербурге модернизируют 270-300 километров теплосетей. Об этом заявил губернатор Александр Беглов в эфире телеканала 78.

Тепловое хозяйство недофинансировалось годами. 28% наших труб без ремонта больше 25 лет, они уже отработали свой ресурс. Александр Беглов

По словам губернатора, теплосети имеют несколько собственников, и Петербург постепенно увеличивает свой капитал в этих организациях. За последние три года город значительно повысил финансирование теплоэнергетики, чтобы решить проблему износа труб. В работы 2019-2021 годов власти вложили 7 млрд рублей дополнительно.

Отмечается, что в прошлом году по всему Петербургу реконструировали 250 км теплосетей, количество дефектов на трубах снизилось на 7% с начала отопительного сезона.

В общей сложности в 2019-2021 годах в модернизацию сетей дополнительно будет вложено 7 млрд рублей.

Ранее мы сообщали, что на ликвидацию очаговых свалок в Приморском районе выделено 15 млн рублей.

Фото: ВКонтакте / АО "Теплосеть Санкт-Петербурга"