Более 2700 петербуржцев поучаствовали в опросе о развитии велоинфраструктуры

В Санкт-Петербурге был проведен социологический опрос в рамках работ над Концепцией развития велоинфраструктуры и велодвижения в городе до 2030 года.

Среди петербуржцев был проведен опрос в рамках работ над Концепцией развития велоинфраструктуры и велодвижения. В нем приняли участие более 2700 человек. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по транспорту.

Самыми активными стали жители Приморского, Калининского и Выборгского районов. Более половины респондентов заявили, что регулярно используют велосипед уже более десяти лет.

Среди причин, по которым люди выбирают велосипед, 26% указали отдых, 21% — занятия спортом, 17% — для поездок на работу, и 7% — для поездок на учебу. Что касается предпочтительных районов для велопутешествий по городу, то наиболее популярными оказались Центральный, Петроградский, Приморский и Выборгский районы.

В состав Концепции будут включены анализ и оценка состояния велоинфраструктуры, градостроительной структуры, распределения населения, а также перечень будущих маршрутов, прогноз по трафику в разработанной сети и предложения по интеграции маршрутов в транспортную систему.

Ранее сообщалось, что ГАТИ согласовала работы по благоустройству сада на шоссе Революции.

Фото: Piter.TV