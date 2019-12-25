Более 260 обращений за неделю поступило от петербуржцев в экологические службы

Для петербуржцев работает круглосуточная экологическая дежурная служба. Обратиться в неё можно по телефону: 417-59-36.

За прошедшую неделю, с 27 сентября по 3 октября, в аварийную службу ГУП "Экострой" поступило 264 обращения от петербуржцев по вопросам экологической безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Петербурга.

Специалисты совершили 36 выездов по аварийным ситуациям. Из них 35 выездов выполнено из-за сообщений о ртутных загрязнениях и 1 выезд специалисты совершили по иным сообщениям о загрязнениях.

За неделю было утилизировано 13,6 кг ртутьсодержащих отходов,0,5 кг – химических и 2,2 кг отходов химических источников тока. Специалисты провели замеры на содержание паров ртути в воздухе после разлива из разбитых термометров по нескольким адресам и вывезли 101 м3 отходов из городских водных объектов.

Также на прошлой неделе в Невском районе ликвидировали две несанкционированные свалки.

Фото: пресс-служба комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности