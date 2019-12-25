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Более 25,5 тыс. петербуржцев проверили на коронавирус за минувшие сутки
Вчера, 10:07
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mapero Добавить в Яндекс.Новости

Более 25,5 тыс. петербуржцев проверили на коронавирус за минувшие сутки

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По всем вопросам, связанным с COVID-19, обращайтесь по номеру 122.

За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 25671 человека. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города 6 июня. 

По номеру 122 в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом, позвонили 6894 человека. 

Напомним, что в регионе ухудшилась эпидемиологическая обстановка. Накануне в Северной столице зарегистрировали 857 случаев инфицирования. Такие показатели последний раз были в замечены два месяца назад.

Ранее на Pitr.tv сообщили, что петербурженка засняла необычный пункт вакцинации на Выборгском шоссе. Автор фото назвала его пунктом для "любителей пикников". 

Фото: Piter.tv

Теги: ковид, пандемия, петербург
Категории: Новости СПб, Коронавирус в Петербурге, Лента новостей,

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