Более 25,5 тыс. петербуржцев проверили на коронавирус за минувшие сутки

По всем вопросам, связанным с COVID-19, обращайтесь по номеру 122.

За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 25671 человека. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города 6 июня.

По номеру 122 в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом, позвонили 6894 человека.

Напомним, что в регионе ухудшилась эпидемиологическая обстановка. Накануне в Северной столице зарегистрировали 857 случаев инфицирования. Такие показатели последний раз были в замечены два месяца назад.

Ранее на Pitr.tv сообщили, что петербурженка засняла необычный пункт вакцинации на Выборгском шоссе. Автор фото назвала его пунктом для "любителей пикников".

Фото: Piter.tv