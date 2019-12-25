Петербурженка засняла необычный пункт вакцинации на Выборгском шоссе

Один из комментаторов написал, что саму прививку делают в микроавтобусе, а на улице только записывают.

Жительница Петербурга засняла необычный пункт вакцинации около гипермаркета "Лента" на Выборгском шоссе. Автор фото назвала его пунктом для "любителей пикников".

Вакцинация проводится под навесом на улице. Там расположен стол, два стула и скамейка по соседству. Пункт работает с понедельника по субботу с 14 до 20 часов. Рядом стоит автомобиль с прививочной бригадой. По всей видимости, он нацелен прежде всего на вакцинацию посетителей гипермаркета.

Надо туда с мангалом прийти.

Так мило)

Напоминает прошлогоднее голосование, тоже где придется проводили.

Здесь записывают, а прививают в микроавтобусе рядом. прокомментировали фото пользователи соцсети.

Напомним, что в Петербурге есть как стационарные пункты вакцинации, так и мобильные. Прививку также без предварительной записи можно сделать в некоторых торговых центрах.

Фото: VK / Шувалово - Озерки | Выборгский район | СПб / Мария Новожилова