В Петербурге выявили незаконно размещенный автосервис

Сотрудники ККИ освободили от незаконного объекта более 250 кв. м.

Сотрудники Комитета по контролю за имуществом совместно с подведомственным Центром повышения эффективности использования государственного имущества начали освобождать городские территории от объектов технического осмотра и ремонта автомобилей, расположенных на улице Маршала Казакова. Об этом сообщили в Смольном.

Специалисты выяснили, что без специальных документов на территории установили ограждения, шлагбаумы, пять некапитальных строений автосервиса, кафе и магазин. Ранее часть земли по договору аренды передали общественной организации под временную многоярусную стоянку, договор расторгли в 2018 году. Пользователь не только не освободил предоставленную во временное пользование территорию, но и увеличил границы используемого участка.

Сотрудники ККИ освободили земли, а организации-нарушителю предстоит возместить стоимость работ по демонтажу построек. Отмечается, что ранее предпринимателя уже дважды привлекали к административной ответственности с назначением штрафа в размере 100 тыс. рублей.

Ранее мы писали, что в Петербурге от незаконных торговых точек освободили более 650 "квадратов" земли.

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