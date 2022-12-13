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Более 250 детей родилось в Ленобласти за неделю
Сегодня, 15:59
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Более 250 детей родилось в Ленобласти за неделю

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За 7 дней в 47-ом регионе появились 120 мальчиков и 131 девочка.

За прошедшую неделю в Ленобласти родился 251 ребенок (120 мальчиков и 131 девочка). Об этом сообщило управление ЗАГС по 47-ому региону. 

Малышам, которые появились на свет в майские праздники, подбирали имена, связанные с победой и миром. Среди них − Добромир, Мирослав, Миран, Мирон, Мирослава, Мирра, Вероника, Ника и Виктория.

Наиболее популярными именами для новорожденных девочек за неделю стали Мирослава и Виктория. В случае мальчиков родители чаще всего выбирали такие имена, как Михаил, Даниил и Дмитрий.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге продолжает снижаться рождаемость.

Фото: Pxhere

Теги: ленинградская область, рождаемость
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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