Более 250 детей родилось в Ленобласти за неделю

За 7 дней в 47-ом регионе появились 120 мальчиков и 131 девочка.

За прошедшую неделю в Ленобласти родился 251 ребенок (120 мальчиков и 131 девочка). Об этом сообщило управление ЗАГС по 47-ому региону.

Малышам, которые появились на свет в майские праздники, подбирали имена, связанные с победой и миром. Среди них − Добромир, Мирослав, Миран, Мирон, Мирослава, Мирра, Вероника, Ника и Виктория.

Наиболее популярными именами для новорожденных девочек за неделю стали Мирослава и Виктория. В случае мальчиков родители чаще всего выбирали такие имена, как Михаил, Даниил и Дмитрий.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге продолжает снижаться рождаемость.

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