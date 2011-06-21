Для больных с коронавирусом в Петербурге резко сократился свободный коечный фонд

За сутки в стационары поступили 513 человек.

Смольный предоставил перечень показателей эпидемиологической ситуации в Петербурге на 16 октября. Согласно документу, в стационарах лежат 6 979 человек с коронавирусом и пневмониями.

Сегодня в "коронавирусных" больницах свободно 24,8% коечного фонда (накануне – 29,1%). В стационарах находятся 6 979 человек, из них 631 человек – в реанимации, к ИВЛ подключены 299 человек. Во временном госпитале "Ленэкспо" лежат также 367 человека, в "Заре" – 620 пациентов, в обсервации при пансионате "Балтиец" – 221 человек. На амбулаторном лечении с ковидом и пневмониями сейчас находятся 34 654 человека.

Данны по вакцинации следующие – всего в городе 174 пункта вакцинации, за сутки без учета "Спутника Лайт" привит 4 861 человек (всего – 1 611 724 человека), а полностью завершили цикл вакцинации за 24 часа 9 305 человек (всего – 1 776 083 человека)

Фото: Piter.tv