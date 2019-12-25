Более 22 тысяч предприятий Петербурга могут возобновить работу

Но им придется придерживаться стандартов безопасности.

В Петербурге возобновят работу 22 тысяч предприятия при условии, что они будут соблюдать стандарты безопасной деятельности. Об этом 10 апреля сообщила пресс-служба Смольного.

Предприниматели должны определить численность работников, которые находятся непосредственно на предприятии, и численность сотрудников, которые работают удаленно. Кроме того, согласно постановлению правительства №121 от 3 апреля, предприятия обязаны ввести у себя стандарты безопасной деятельности, включающие санитарно-гигиеническую безопасность.

О готовности возобновить работу по таким правилам комитету по промышленной политике, инновациям и торговле сообщили 22 тыс. работодателей.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что почти все петербургские метростроители продолжают работать.

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