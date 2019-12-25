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Почти все петербургские метростроители продолжают работать
Сегодня, 19:58
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nadezhda_sib

Почти все петербургские метростроители продолжают работать

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В режиме самоизоляции находятся около 12%.

В строительстве петербургского метрополитена в эти дни задействовано 88,2% работников. Об этом сообщили в группе "ВКонтакте" "Метрострой. История петербургского метро".

В организации разработали особый режим питания, санитарной обработки помещений, обеспечения работников средствами защиты в связи с угрозой распространения коронавируса. 

Лишь 4,6% были переведены удаленную работу, для 7,2% дни являются нерабочими с сохранением заработной платы. 

Строительство линий метрополитена было возобновлено 4 апреля. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что петербургский "Метрострой" освоил 1,3 миллиардов рублей за март. 

Фото: vk.com/metrostroy_arhiv

Теги: метро, метрострой, строительство
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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