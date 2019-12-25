Почти все петербургские метростроители продолжают работать

В строительстве петербургского метрополитена в эти дни задействовано 88,2% работников. Об этом сообщили в группе "ВКонтакте" "Метрострой. История петербургского метро".
В организации разработали особый режим питания, санитарной обработки помещений, обеспечения работников средствами защиты в связи с угрозой распространения коронавируса.
Лишь 4,6% были переведены удаленную работу, для 7,2% дни являются нерабочими с сохранением заработной платы.
Строительство линий метрополитена было возобновлено 4 апреля.
Ранее Piter.TV сообщил о том, что петербургский "Метрострой" освоил 1,3 миллиардов рублей за март.
Фото: vk.com/metrostroy_arhiv
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