Почти все петербургские метростроители продолжают работать

В режиме самоизоляции находятся около 12%.

В строительстве петербургского метрополитена в эти дни задействовано 88,2% работников. Об этом сообщили в группе "ВКонтакте" "Метрострой. История петербургского метро".

В организации разработали особый режим питания, санитарной обработки помещений, обеспечения работников средствами защиты в связи с угрозой распространения коронавируса.

Лишь 4,6% были переведены удаленную работу, для 7,2% дни являются нерабочими с сохранением заработной платы.

Строительство линий метрополитена было возобновлено 4 апреля.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что петербургский "Метрострой" освоил 1,3 миллиардов рублей за март.

Фото: vk.com/metrostroy_arhiv