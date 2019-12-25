Петербургский "Метрострой" освоил 1,3 миллиардов рублей за март

Часть работ даже прошла в московском метрополитене.

ОАО "Метрострой" освоил за март более 1,3 миллиардов рублей, сообщили в пресс-службе организации. Показатель реализации действующих госконтрактов назвали лучшим за последние полгода.

В прошлом месяце метростроители проделали часть работ на Красносельско-Калининской и Лахтинско-Правобережной линиях, а также освоили средства на Фрунзенском радиусе и проходке тоннеля в Москве. Большинство работ составили установка 242 железобетонных колец, проходка одного из перегонных тоннелей от станции метро "Казаковская" до "Путиловской, который почти закончили. Также специалисты установили в различные конструкции 72 металлические рамы.

Кроме того, метростроители почти завершили работы на станции "Большой проспект", где идет переборка тоннелей, и начали устанавливать кольца подстанции на "Театральной". Все работы поэтапно сдаются заказчикам, а часть полученных в марте средств направят на закупку необходимых для дальнейшей подземной деятельности материалов.

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Фото: Метрострой. История петербургского метро / "ВКонтакте"