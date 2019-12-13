Более 22 тыс. компаний прекратили существование в Петербурге с начала года

В Петербурге стало на 29 890 индивидуальных предпринимателей меньше.

С начала 2021 года более 22 тыс. петербургских компаний прекратили свою деятельность. Такие данные приводят в управлении ФСП России по Петербургу в воскресенье , 3 октября.

В период с 1 января по 1 сентября этого года с рынка ушли 22 323 юридических лица, зарегистрированные в городе на Неве. В частности, 4640 были ликвидированы и 17 323 исключены из ЕГРЮЛ.

Отметим, что в Петербурге стало на 29 890 индивидуальных предпринимателей меньше. Примерно половина из них прекратили деятельность - 14 268, а 15 026 исключили из ЕГРИП.

Также с начала 2021 в качестве ИП зарегистрировались 25 169 физических лиц, появилась 13 171 запись о создании юридических лиц в ЕГРЮЛ.

Ранее Piter.tv писал, что в Петербурге за неделю избавились от 62 точек по продаже арбузов и дынь.

Фото: pexels

