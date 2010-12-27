В порту Петербурга сайра неожиданно стала тунцом

Товар отправили на исследование.

Накануне сотрудники Россельхознадзора раскрыли махинацию с поставкой рыбы в порту Санкт-Петербурга. Как сообщили в управлении, помимо подделки документации товар привезли вместе с мусором.

Во время проверки было установлено, что в контейнерах и коробках, на которых были этикетки с надписью, информирующей о том, что внутри находится замороженная сайра из Тайваня, "волшебным" образом оказался тунец. Отмечается, что поставка рыбы прибыла из Китая.

Также известно, что вместе с нелегальным тунцом в Петербург в этих же ёмкостях прибыл "нелегальный" мусор и песок. На данный момент поставки заморозили, а свежемороженую рыбу отправили на экспертизу, чтобы установить ее качество.

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