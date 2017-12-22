В Ижевске скончался Виктор Калашников

Сегодня, 28 марта, из Удмуртии пришли печальные известия - ушел из жизни знаменитый конструктор стрелкового оружия Виктор Михайлович Калашников.

Накануне, 27 марта, в Ижевске в возрасте 75 лет ушел из жизни советский и российский конструктор стрелкового оружия, ведущий инженер концерна "Калашников", кандидат технических наук Виктор Михайлович Калашников.

Виктор Михайлович Калашников родился 16 июля 1942 года в семье советского конструктора стрелкового оружия Михаила Тимофеевича Калашникова. Он был достойным продолжателем дела своего отца Михаила Тимофеевича.

Виктор Михайлович принял участие в создании 30 изобретений. В том числе им были изобретены ПП-19 (Бизон), модификация "Бизона" "Витязь", АЛ - 7. При его участии был усовершенствован автомат Калашникова.

О причинах смерти не сообщается.