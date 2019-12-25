Более 20 тысяч петербуржцев обследовали на COVID-19 за сутки

По наблюдением врачей находится более трех тысяч человек.

За минувшие сутки, 15 июня, в Петербурге обследовали на наличие коронавирусной инфекции 20 284 человека. Об этом сообщает городской оперштаб "Петербург против коронавируса".

На сегодняшний день под наблюдением медиков находится чуть больше трех тысяч человек, 29 из них лечатся в обсерваторе, 805 – на самоизоляции. В Единую информационно-справочную службу по вопросам коронавируса за день поступило 1310 вызовов, служба экстренных вызовов в то же время зарегистрировала 348 обращений. 68 человек сообщили о прибытии из другой страны, помощи медиков попросили 155 человек, в полицию обратились 27 горожан. Также 107 петербуржцев попросили о помощи городских волонтеров.

В Петербурге из больницы выписали 103-летнюю пациентку, победившую коронавирус.

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