В Петербурге из больницы выписали 103-летнюю пациентку, победившую коронавирус

Петербурженка чувствует себя хорошо и уже находится дома.

Из городской больницы Святого Великомученика Георгия выписали 103-летнюю пациентку, которая поступила на лечение с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает пресс-служба медучреждения.

Валентина Мартыновна проходила лечение в 11-м инфекционном отделении. У нее диагностировали COVID-19, осложненный двусторонней полисегментарной пневмонией.

11 июня пенсионерку выписали. Сейчас она чувствует себя хорошо и уже находится дома с родными. Медики пожелали пациентке крепкого здоровья и благополучия.

Ранее мы рассказывали, что начнет работать в Петербурге с 15 июня.

Фото: пресс-служба СПб ГБУЗ "Городская больница Святого Великомученика Георгия"