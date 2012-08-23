Более 200 тысяч тюльпанов высадили на Елагином острове

Ранние сорта можно будет увидеть 14-15 мая.

В ЦПКиО им. Кирова на Елагином острове высадили 201 тысячу луковиц тюльпанов различных сортов. X Фестиваль тюльпанов стартует уже в следующие майские выходные.

Посетители смогут увидеть до 150 сортов 14-15 мая и 21-22 мая. Поздние сорта тюльпанов можно будет увидеть на вторую неделю фестиваля.

Основные цветники посвятят Карлу России в честь 200-летия дворцово-паркового ансамбля Елагина острова, а также "юбиляру" этого года — Петру I. В этом году исполнится 350 лет со дня его рождения.

Показываем, какие сорта были представлены в прошлом году.

Ранее стало известно, где можно полюбоваться цветущей сакурой в Петербурге, кроме сада Дружбы. Обычно дерево собирает вокруг себя много людей.

Фото: ВКонтакте / Фестиваль тюльпанов на Елагином острове, Татьяна Петрова