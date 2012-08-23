Более 200 тысяч тюльпанов высадили на Елагином острове

В ЦПКиО им. Кирова на Елагином острове высадили 201 тысячу луковиц тюльпанов различных сортов. X Фестиваль тюльпанов стартует уже в следующие майские выходные.
Посетители смогут увидеть до 150 сортов 14-15 мая и 21-22 мая. Поздние сорта тюльпанов можно будет увидеть на вторую неделю фестиваля.
Основные цветники посвятят Карлу России в честь 200-летия дворцово-паркового ансамбля Елагина острова, а также "юбиляру" этого года — Петру I. В этом году исполнится 350 лет со дня его рождения.
Показываем, какие сорта были представлены в прошлом году.
Ранее стало известно, где можно полюбоваться цветущей сакурой в Петербурге, кроме сада Дружбы. Обычно дерево собирает вокруг себя много людей.
Фото: ВКонтакте / Фестиваль тюльпанов на Елагином острове, Татьяна Петрова
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