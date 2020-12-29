Более 200 тыс. кубометров снега утилизировали в Петербурге с начала зимы

К зиме готовы 18 "снежных" стационарных пунктов.

С 1 января 2021-го года "Водоканал Санкт-Петербурга" принял более 23 тыс. кубометров снега. Больше всего снега поступает в снегоплавильные пункты на Октябрьской набережной и Кушелевской дороге, а также стационарный снегоприемный пункт на Ново-Никитинской улице, сообщила 12-го января пресс-служба ведомства.

Объем снежной массы в кузове автомобиля определяется с помощью бесконтактного лазерного сканирования. Машина проезжает под рамкой сканирующего устройства со скоростью 5-8 км/час, после чего данные автоматически заносятся в систему учета.

В нынешнем сезоне "Водоканал" подготовил 11 стационарных снегоплавильных пунктов и 7 стационарных инженерно-оборудованных снегоприемных пунктов. Общая производительность составляет 101,5 тыс. кубометров снега в сутки.

Рекорд поставили в 2018-2019 году, когда утилизировали 3,33 млн кубометров снежных масс. На данный момент с начала зимы, по информации пресс-службы губернатора Петербурга, "снежные" пункты приняли более 200 тыс. кубометров снега.

Как ранее сообщил Piter.TV, за новогодние праздники выпало 5,2 см снега.

Фото: Piter.TV