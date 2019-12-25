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Полицейские Петербурга и области остановили более 200 нетрезвых водителей за выходные
Сегодня, 9:49
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Полицейские Петербурга и области остановили более 200 нетрезвых водителей за выходные

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Девять человек ранее уже привлекались к ответственности за подобное нарушение, теперь им грозит уголовное наказание.

За прошедшие выходные, 10 и 11 июля, полицейские Петербурга и Ленинградской области провели рейды, в ходе которых выявили водителей в нетрезвом виде. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД по городу и области.

Так, за два дня было выявлено 208 случаев вождения в алкогольном или наркотическом опьянении. Девять из которых уже привлекались ранее за подобное нарушение, на данный момент в отношении этих водителей возбуждены уголовные дела по статье об управлении транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию. Остальные водители понесут административную ответственность. 

Ранее мы писали, что дядя попытался изнасиловать 9-летнюю племянницу в Шушарах.

Фото: Piter.tv

Теги: нетрезвый водитель, петербург, полиция
Категории: Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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