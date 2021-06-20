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Более 200 млн "квадратов" петербургских дворов привели в порядок
Сегодня, 18:45
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Более 200 млн "квадратов" петербургских дворов привели в порядок

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Уборка проходит ежедневно во всех районах города. 

В Петербурге убрали более 20 млн "квадратов" дворов, передают 15 апреля в пресс-службе жилищного комитета. 

С начала апреля в Петербурге проходит традиционная весенняя уборка. Коммунальщики промывают фасады домов, убирают смет и мусор, ремонтируют и красят скамейки, урны, а также трубы на домах. Уборка проходит ежедневно во всех районах города. 

Ранее в Смольном рассказали о ходе месячника благоустройства, который начнется 1 апреля. В городе проведут генеральную уборку после зимы.

Фото: Piter.tv
 

Теги: дворы, коммунальщики, уборка
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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