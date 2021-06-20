Более 200 млн "квадратов" петербургских дворов привели в порядок

Уборка проходит ежедневно во всех районах города.

В Петербурге убрали более 20 млн "квадратов" дворов, передают 15 апреля в пресс-службе жилищного комитета.

С начала апреля в Петербурге проходит традиционная весенняя уборка. Коммунальщики промывают фасады домов, убирают смет и мусор, ремонтируют и красят скамейки, урны, а также трубы на домах. Уборка проходит ежедневно во всех районах города.

Ранее в Смольном рассказали о ходе месячника благоустройства, который начнется 1 апреля. В городе проведут генеральную уборку после зимы.

Фото: Piter.tv

