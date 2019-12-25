Более 1 миллиона человек сдали тест на коронавирус

Городские лаборатории перегружены.

Глава города отметил, что лаборатории, которые работают с тестами на коронавирус, перегружены. С начала пандемии более миллиона жителей Петербурга прошли исследование.

В Петербурге 36 лабораторий обрабатывают более 25 тысяч тестов. Губернатор отметил, что 1 марта тесты проводились только в одной лаборатории. Сейчас власти стараются расширить число лабораторий и сократить срок получения результатов.

По данным оперштаба, за последние сутки в Петербурге обследовано на коронавирус 13502 человека.

Ранее мы писали, что учёные из Петербурга создадут самую оперативную тест-систему выявления COVID-19.

Фото: Piter.TV