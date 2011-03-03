Более 1,7 тыс. дел о ковидных нарушениях рассмотрели суды Петербурга за осень

В основном они касались нарушений санитарной безопасности в период пандемии.

За осень 2021 года суда Петербурга рассмотрели 1 728 административных дел по "ковидным" статьям. В основном они касались нарушений санитарной безопасности в период пандемии. Об этом 1 декабря сообщили в сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Так, наказание понесли 701 нарушитель по статье о невыполнении правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения. Всего было рассмотрено 1 165 дел по этой статье. Добавим, что 70 дел были прекращены судом, 277 материалов были возвращены составителям, а еще 117 направлены по подведомственности.

Наказание по статье о нарушении законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемического благополучия населения понесли 294 человека, а всего было рассмотрено 563 дела. Из них 154 прекращены, 100 вернули составителям и 15 направили по подведомственности.

Ранее стало известно, что суд в Петербурге отказал вернуть квартиру репрессированного в 1936 году ленинградца его внукам.

Фото: Piter.tv