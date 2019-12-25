Более 1,3 млн петербуржцев сделали прививки от гриппа

Особое внимание в этом году уделяется иммунизации людей с хроническими заболеваниями, отметили в Смольном.

Стало известно, что 1375589 человек в Петербурге получили прививки против гриппа. Об этом 8 октября сообщили в пресс-службе Смольного.

Уточняется, что в рамках национального календаря профилактических прививок на текущий момент привито 1225101 человек. Среди них – 200057 детей, 5219 беременных и 1019825 взрослых. Бригады медиков, делающих прививки, работают во всех районах Петербурга. По наибольшему охвату человек, сделавших прививки, лидирует Выборгский район – 43220 человек. На этой неделе на 411 объектах работало 334 бригады.

Особое внимание в этом году уделяется иммунизации людей с хроническими заболеваниями, отметили в Смольном.

Всего в текущем году планируется привить от гриппа 3,24 миллиона человек, а в рамках национального календаря прививок – 2,7 миллиона человек.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге зарегистрированы случаи гриппа "ниже эпидемического порога". В городе замечены единичные случаи, когда пациенты одновременно заболевали коронавирусом и другим ОРВИ – "один или два случая". Допускается, что "положительный" коронавирус по тестам может быть ошибочным результатом.

Фото: Piter.tv